Allemagne: le contrat de coalition approuvé, Olaf Scholz en route vers la chancellerie

Un peu plus de deux mois après avoir remporté le scrutin législatif Olaf Scholz sera élu par le Bundestag à la tête d'une coalition inédite de trois partis.

L’Allemagne s’apprête à élire le successeur d’Angela Merkel. Les trois partis de la nouvelle coalition, les sociaux-démocrates du SPD, les libéraux et les écologistes ont approuvé le contrat de gouvernement négocié par ces trois forces. L’élection du nouveau chancelier Olaf Scholz mercredi 8 décembre est désormais une formalité.

De notre correspondant à Berlin, Pascal Thibaut

Les responsables des trois partis peuvent préparer leur plus beau stylo. Ils sont désormais autorisés à signer le contrat de coalition de 177 pages présenté il y a près de deux semaines. L’approbation faisait peu de doute, mais elle était néanmoins une étape indispensable d’un processus très ritualisé.

Sans surprise, le soutien des sociaux-démocrates pour ce contrat a été le plus fort, avec 98,8% des voix lors d’un congrès organisé samedi. Le SPD prend la direction du gouvernement avec Olaf Scholz, seize ans après le départ du social-démocrate Gerhard Schröder du pouvoir. Un succès inespéré il y a encore six mois, quand le parti était au plus bas dans les sondages. Le SPD a certes gouverné aux côtés d’Angela Merkel durant douze ans, mais en souffrant de rester un partenaire junior aux scores déclinants.

Les libéraux ont approuvé aussi massivement l’accord avec 92% lors de leur congrès dimanche. Le FDP est très satisfait du contrat de coalition et d’avoir décroché le ministère des Finances, un portefeuille essentiel qu’obtient le président du parti Christian Lindner.

Les Verts ont consulté leurs 125 000 membres. Des frustrations se sont fait entendre sur l’accord de coalition dans un parti où les discussions internes sont traditionnellement nombreuses et passionnées ; 86% des votants ont finalement approuvé le texte, ce qui est pour les écologistes un résultat satisfaisant.

Olaf Scholz et ses deux vice-chanceliers, l'un écologiste, l'autre libéral, donneront une conférence de presse commune mardi matin avant l’élection du nouveau chancelier et la nomination du gouvernement mercredi 8 décembre 2021.

