Allemagne: Olaf Scholz attendu à Paris pour sa première visite officielle à l'étranger

Olaf Scholz est attendu ce vendredi à Paris où le nouveau chancelier allemand fait son premier voyage officiel à l’étranger. Olaf Scholz déjeunera à l’Élysée avec le président Macron. La rencontre sera l’occasion pour les deux dirigeants d’aborder l’avenir du couple franco-allemand et les défis qui l’attendent au niveau européen.

Un partenariat franco-allemand fort, c’est ce que souhaite Olaf Scholz. Le nouveau chancelier l’a dit avant même sa prise de fonction. L’Allemagne d’Olaf Scholz comme la France d’Emmanuel Macron veulent donner plus de marge de manœuvre à l’union européenne notamment sur la scène internationale.

Entente nécessaire

Pour y parvenir l’entente entre Paris et Berlin est nécessaire. D’ailleurs quand Paris parle d’autonomie stratégique Berlin répond souveraineté stratégique de l’UE ; les deux partenaires sont favorables à une réforme des processus de décision à Bruxelles et aimeraient assouplir la règle de l’unanimité à vingt-sept.

Mais il faudra aussi une bonne dose de compromis entre Paris et Berlin car les divergences sont nombreuses. Sur la place du nucléaire dans l’énergie par exemple ou sur la défense européenne ; et c’est surtout sur le plan de la relance et le budget que les plus fortes tensions sont prévisibles.

La difficile révision du pacte de stabilité

Le nouveau ministre des Finances, le libéral Christian Lindner, est un farouche partisan de la rigueur et de la règle européenne des 3% maximum de déficit. Le « quoi qu’il en coûte » n’est pas de son goût, et son homologue Bruno Le Maire aura fort à faire pour le convaincre que la relance impose une révision des critères du pacte de stabilité.

