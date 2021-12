Espagne: la tour de la Vierge Marie de la Sagrada Familia inaugurée à Barcelone

À Barcelone, depuis le 8 décembre, la célèbre basilique de la Sagrada Familia a un nouveau profil : une nouvelle tour coiffée d'une étoile illuminée vient compléter le chantier toujours inachevé du célèbre monument catalan.

De notre correspondante à Barcelone,

Ce fut un événement à Barcelone : l'inauguration de la tour de la Vierge Marie de la Sagrada Familia a duré toute la journée du mercredi. Des festivités populaires avec danses et pyramides humaines puis une cérémonie religieuse avec la bénédiction de cette nouvelle tour, dans la rue face aux Barcelonais venus admirer la première illumination de l'étoile de verre qui culmine cette tour de 138m.

Le tout était retransmis également en direct à la TV catalane. Il faut dire que cela faisait 44 ans que les Barcelonais n'avaient pas vu de nouvelle tour terminée à la Sagrada Familia. La tour Marie est la 9e à être construite, la plus haute pour le moment et elle sera la deuxième plus importante - après celle de Jésus - lorsque les travaux seront terminés.

Un chantier débuté il y a presque 140 ans

Cela peut faire sourire, mais la Sagrada Familia qui est, on le rappelle, en construction depuis 1882 est sur le point de se terminer. Cette tour, Marie est la 9e à être achevée sur les 18 au total prévues par l'architecte catalan Antoni Gaudí, une pour chacun des 12 apôtres, 4 évangélistes, la Vierge Marie et celle de Jésus-Christ qui culminera à 172 m et sera couronnée d'une croix géante. Alors - rassurez-vous - les 9 tours inachevées sont déjà bien avancées et peuvent d'ailleurs se contempler depuis la rue.

La fondation de la Sagrada Familia estime aujourd'hui que 75% du monument est terminé. 2026 était la date prévue de fin de la construction - année qui plus est anniversaire pour le centenaire de la mort de son architecte de génie - mais la pandémie de Covid-19 a finalement tout gâché et décale donc sans nouvelle date annoncée la finalisation de la basilique.

Une construction financée par le tourisme

Les travaux sont essentiellement financés par les entrées des touristes qui visitent le monument, un monument qui a fermé pendant plus d'1 an et qui accueille trois fois moins de visiteurs depuis la pandémie.

Aujourd'hui, de l'aveu de la fondation : les caisses sont vides, mais ce n'est pas le premier obstacle qu'a connu l'édification de la Sagrada Familia. Près de 140 années après le début de la construction, il va falloir patienter encore un peu !

