Italie: Amazon condamné à une amende d'un milliard d'euros pour «abus de position dominante»

La multinationale américaine Amazon va devoir payer une amende colossale pour ne pas avoir respecté en Italie les règles de la concurrence dans le commerce en ligne.

Avec notre correspondante à Rome, Anne Le Nir

L'addition est très salée pour la multinationale de Jeff Bezos. L'autorité italienne qui garantit le bon fonctionnement de la concurrence dans le pays, a infligé à Amazon une amende de 1,13 milliard d'euros pour « abus de position dominante ».

Discrimination

En clair, le géant de la distribution en ligne a discriminé des vendeurs qui n'avaient pas eu recours à son service logistique ; portant ainsi atteinte aux opérateurs concurrents dans le commerce électronique.

Dans un communiqué, Amazon a exprimé son profond désaccord avec l'antitrust italien et a annoncé que le groupe présentera un recours contre « cette sanction injustifiée ». Le communiqué précise que plus de 50% des ventes annuelle sont générées par des petites et moyennes entreprises dont le succès est au centre du modèle économique d'Amazon.

Pour sa part, la Commission européenne se félicite de la décision du gendarme italien de la concurrence.

