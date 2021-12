L'ancien souverain Juan Carlos peut-il vraiment rentrer en Espagne ?

Le roi émérite Juan Carlos 1er, qui régna entre 1975 et 2014, réside depuis août 2020 à Abu Dhabi où il se tient à l’écart de la justice espagnole, étant mêlé à plusieurs affaires de corruption. On sait de bonne source que Juan Carlos voudrait revenir en Espagne de façon permanente mais il n’y est pas forcément le bienvenu.

Avec notre correspondant à Madrid, François Musseau

Selon le quotidien El Confidencial, le roi émérite Juan Carlos rêve de passer les fêtes de Noêl et de fin d’année avec sa famille à Madrid, dans le palais de la Zarzuela, au nord-ouest de la capitale. De manière plus générale, il souhaiterait résider de nouveau de façon permanente à Madrid.

Le gouvernement de Pedro Sanchez a fait savoir qu’il n’était pas favorable au retour du roi émérite. Quant à son fils et successeur Philippe VI, l’embarras est très grand dans son entourage. La figure de l’ancien roi est tâchée de scandales financiers et on n’entend pas y être associé.

« Maintenant il devrait payer pour ce qu’il a fait »

C’est aussi un sentiment général dans la population : le roi émérite n’est pas le bienvenu. Pour Raquel, professeure d’histoire dans le secondaire, il « doit être bien conscient que ce qu’il a fait est honteux et que les gens sont contre lui. Certes, il est Espagnol et il a droit de voyager comme les autres, mais il risque de rester enfermé là où il est. »

Longtemps le roi Juan Carlos a été très populaire auprès des Espagnols. Mais, depuis le début des années 2010, il a été mêlé à d’innombrables scandales. Le roi émérite doit assumer les fautes qu’il a commise, c’est ce que pensent beaucoup d’Espagnols. « Pour ma part, son attitude provoque en moi du rejet, affirme ainsi David, étudiant en droit. Qu’il se soit mêlé à tant de sales affaires... Maintenant il devrait payer pour ce qu’il a fait. »

Ni l’actuelle monarchie ni le gouvernement n’ont envie que l'ancien souverain remette les pieds en Espagne.

