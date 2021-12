L’UE veut protéger les droits sociaux des travailleurs des plateformes comme Uber ou Deliveroo

L'Union européenne estime que les quelque 500 plateformes actives en Europe doivent respecter les droits sociaux de leurs travailleurs qui ont déjà mené plus d’une centaine de procès contre elles à travers toute l’Union.

Avec notre correspondant à Bruxelles, Pierre Benazet

La Commission européenne veut soutenir la nouvelle économie et spécifiquement l’industrie des plateformes comme Uber ou Deliveroo par exemple, qui représente un chiffre d’affaires de vingt milliards d’euros annuel dans l’UE et qui selon elle emploiera 43 millions d’Européens d’ici quatre ans. Mais selon l'institution, ce développement doit se faire à « l’européenne » avec les droits sociaux construits depuis plus d’un siècle sur le vieux continent.

Sur les 28 millions d’Européens qui travaillent pour des plateformes comme livreurs ou chauffeurs par exemple, plus de cinq millions et demi n’ont pas le statut adéquat. Dans la grande majorité des cas ils n’ont pas choisi eux-mêmes et subissent un statut de travailleur indépendant.

Présomption salariale

Pour Nicolas Schmitt, le commissaire chargé de l’emploi et des affaires sociales, le maître-mot sera désormais la présomption salariale. Les travailleurs des plateformes seront présumés salariés.

« Du moment où quelqu'un travaille comme un salarié, comme un travailleur, nous avons établi un certain nombre de critères... Il doit être traité comme un salarié avec les droits qui appartiennent aux salariés, affirme-t-il. Tout notre droit du travail est basé sur cette idée de subordination. Quand votre employeur vous contrôle, quand il fixe votre rémunération ou quand il y a un suivi sur votre temps de travail, vous êtes un salarié, vous n'êtes pas un indépendant ».

La Commission européenne établit cinq critères comme la fixation par la plateforme des règles sur la manière de travailler ou des rémunérations, la supervision ou l’organisation du travail. Elle estime qu’entre deux et quatre millions de travailleurs des plateformes pourront être requalifiés comme salariés grâce à sa proposition et bénéficier ainsi de congés payés, de droits à la retraite, à la protection sociale ou au salaire minimum.

