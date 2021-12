Russie: la mobilisation s'organise pour tenter de sauver l'ONG Mémorial de la dissolution

La dissolution de la plus ancienne ONG russe, Mémorial, étiquetée « agent de l'étranger » par le gouvernement russe et accusée d'avoir enfreint la loi qui l'oblige à se présenter comme tel se profile. Le procès doit reprendre le 14 décembre, et la mobilisation grandit pour sauver cette organisation qui défend les droits de l'homme. Mercredi la branche française de Mémorial organisait une conférence de soutien à l'hôtel de ville de Paris,

La disparition de Mémorial serait une perte non seulement pour la Russie mais aussi à une échelle européenne plus large, voire universelle. Universitaires journalistes et étudiants présents à l’Hôtel de ville de Paris mercredi soir étaient unanimes.

Contexte national particulier

La répression de l’ONG vise les défenseurs des droits humains mais aussi le droit à l’information et à la connaissance du passé, et elle s’inscrit dans une réécriture nationaliste de l’histoire. Mémorial a été qualifiée d’agent de l’étranger par le gouvernement de Vladimir Poutine il y a des années déjà, et pour l’historien Nicolas Werth, président de Mémorial France, l’accélération de la répression s’inscrit dans un contexte international particulier.

« C’est malheureusement de nouveau bloc contre bloc, et il y a un sursaut national très frappant si l’on regarde aujourd’hui les médias russes, il y a une sorte d’hystérie xénophobe contre les États-Unis, contre l’Europe, et on a un véritable retour à la guerre froide », détaille-t-il.

Trente ans de recherches

La plus ancienne ONG russe compte trente ans de recherches à son actif, et malgré la menace de dissolution, son travail est acquis à la postérité estime Nicolas Werth. « Ce travail est fait, est numérisé et mis sur internet et donc supprimer tout ce travail c’est quelque chose d’un peu impossible. »

Outre Mémorial international et le Centre des droits humains, la Russie compte soixante antennes locales de l’ONG, juridiquement autonomes, qui poursuivront leurs activités en attendant de faire à leur tour l’objet d’une procédure judiciaire.

