À la Une: en Bosnie-Herzégovine, les nationalistes croates veulent inscrire la division ethnique dans la Constitution

Publicité Lire la suite

Dragan Čović, le dirigeant nationaliste croate de Bosnie-Herzégovine, a une obsession : réformer la loi électorale pour renforcer le caractère ethnique du vote. Un projet face auquel la communauté internationale semble dangereusement complaisante.

Bulgarie : dernière ligne droite pour former un gouvernement

Finalement vainqueurs du scrutin du 14 novembre, Kiril Petkov et Assen Vassilev, les dirigeants du mouvement « Poursuivons le changement » sont sur le point de réussir leur pari en formant une grande coalition réunissant tous les opposants à Boïko Borissov, aussi divers et imprévisibles soient-ils. Explications.

Monténégro : un an d'alternance, trop peu de changements

Le nouveau gouvernement du Monténégro est aux affaires depuis un an. Il avait promis la transparence et une rupture avec les pratiques clientélistes de l'ancien régime, mais le compte n’y est toujours pas, tandis que de grands dossiers, comme la réforme de la justice, sont bloqués. Ces retards ne semblent pourtant pas profiter au Parti démocratique des socialistes du président Milo Đukanović, qui a encore reculé lors des élections municipales partielles du 5 décembre, perdant notamment la commune de Mojkovac.

Environnement : le gouvernement serbe recule, inquiétudes en Bosnie-Herzégovine

Alors que les manifestations s'étaient poursuivies samedi 4 décembre en Serbie, contre un projet d'ouverture par le géant Rio Tinto d'une mine de lithium à proximité de la ville de Loznica, dans l'ouest du pays, le gouvernement serbe semble avoir lâché du lest cette semaine. Le 8 décembre, l'exécutif a décidé de retirer sa loi sur l’expropriation des terres de l'ordre du jour du Parlement, mais la lutte n'est certainement pas terminée pour autant. D’importantes réserves de lithium pourraient aussi se trouver sur la rive bosnienne de la Drina et des entreprises ont commencé à prospecter en Republika Srpska.

En Albanie, le déboisement illégal ravage les forêts

Les pillards ravagent les forêts des parcs naturels. En Albanie aussi, le déboisement illégal fait des dégâts, une situation qui s’est encore aggravée depuis le début de la pandémie. Reportage dans les villages de la région de Korça.

Cinéma en Serbie : un poème épique, une histoire d'amour, des réfugiés d'aujourd'hui

C’est l’histoire d’un triangle amoureux inspiré d’un poème épique serbe, joué par des acteurs réfugiés d’Afrique et de Syrie. Le film As Far as I Can Walk triomphe dans les festivals. Entretien avec son réalisateur, Stefan Arsenijević.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne