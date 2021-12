Espagne: la rencontre prévue entre le Pape et la ministre du Travail critiquée

Ce samedi 11 décembre en fin de matinée, le pape François reçoit au Vatican Yolanda Díaz, ministre espagnole du Travail de gauche et deuxième vice-présidente du gouvernement socialiste de Pedro Sanchez. Il est peu habituel que le pape reçoive une vice-présidente, à la place d'un présidents et d'un chef d’État.

Avec notre correspondant à Madrid, François Museau

La rencontre entre le pape François et Yolanda Díaz s’est préparée dans le plus grand secret. Selon le journal El Confidencial, elle aurait été rendue possible grâce à l’entremise de l’ancienne maire de Madrid Manuela Carmena. Les thèmes abordés seront les inégalités, la précarité, les droits humains. Mais, au-delà, cette entrevue dérange beaucoup ici.

« Une rencontre au sommet communiste » pour le PP

En premier lieu, le chef du gouvernement socialiste Pedro Sanchez. Sa ministre du Travail est de plus en plus une rivale de premier plan, car les sondages la catapultent comme une des favorites des prochaines législatives en 2023.

Elle dérange aussi l’opposition de droite. Le parti populaire de Madrid a dénoncé « une rencontre au sommet communiste » en référence au fait que la vice-présidente provient du parti communiste et que le pape est perçu par la droite locale comme un homme de gauche.

Enfin, et ce n’est pas le moindre élément, cette rencontre au Vatican gêne l’épiscopat espagnol, très conservateur, beaucoup plus proche de Benoit XVI que du pape François. Au sein de la gauche radicale, à l’inverse, on se réjouit au plus haut point que leur protégée soit reçue en aussi haut lieu.

