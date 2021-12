IVG en Pologne: face aux restrictions, des associations aident les Polonaises enceintes

Près de 32 000 femmes ont demandé de l’aide en 2020 pour avorter, auprès de l’association Avortement sans frontières. Des chiffres qui ont considérablement augmenté, a indiqué dans un communiqué ce vendredi 10 décembre l’association, un an après l’interdiction de l’avortement en Pologne en cas de grave malformation du fœtus. Mais même dans ces situations légalement autorisées, il est parfois difficile d’avorter dans les hôpitaux polonais.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Varsovie, Sarah Bakaloglou

Il y a quelques semaines, une Polonaise découvre que son fœtus a une malformation de la boite crânienne. La loi l’empêche d’avorter et malgré une détérioration de la santé mentale de la jeune femme, constatée par des psychiatres, l’hôpital refuse toujours de pratiquer l’avortement en violation de la loi cette fois.

Ce cas n’est pas unique selon Antonina Lewandowska, de la Fédération des femmes et du planning familial : « Si vous n’avez pas de contacts dans le système, accéder à l’avortement est extrêmement difficile en Pologne. Heureusement, nous connaissons les hôpitaux qui respectent la loi, ont de l’empathie pour les patientes. Mais si vous êtes isolés, c’est difficile. »

La peur des fondamentalistes catholiques

Pour justifier sa décision, l’hôpital a notamment présenté un document d’Ordo Iuris, une organisation fondamentaliste catholique, assurant que la dépression n’est pas une menace pour la santé de la femme.

« La plupart des médecins en Pologne craignent d’être pris pour cible par les fondamentalistes, ils ont peur aussi d’être poursuivis en justice, expliqueAntonina Lewandowska. C’est d’ailleurs ce qu’ont expliqué aussi les médecins de cet hôpital. Et puis il y a aussi un certain groupe de médecins qui ne veulent pas de toute façon pratiquer des avortements, et qui utilisent la situation actuelle pour le justifier. »

Cette année, l’ONG a quand même réussi à aider près de 300 femmes à avorter légalement, en mettant en avant le danger pour la santé mentale de la mère.

► À lire aussi : Loi sur l'IVG: la Pologne sous le choc après la mort d’une femme enceinte

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne