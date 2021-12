Les premiers poids lourds électriques arrivent en Suisse

Plusieurs entreprises suisses se sont associées pour mettre en service un poids lourd totalement électrique. Deux exemplaires circulent depuis quelques semaines sur les routes du pays.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Lausanne, Jérémie Lanche

« Il n'y a pas de bruit ! C'est ça qui est le plus impressionnant parce que la pollution sonore que l'on entend dans le camion, il y en a beaucoup moins. C'est top ! » Nicolas Lang aime son métier de chauffeur poids lourd. Mais il l'aime encore plus depuis qu'il conduit le camion 40 tonnes électrique de Friderici Special.

C'est lune des deux entreprises à avoir acheté ce camion nouvelle génération. « Alors ce camion, il a des batteries derrière la cabine, explique Clément Friderici, le patron de l'entreprise. En fait, on recharge le camion pendant la nuit à une prise électrique. Ça nous permet d'avoir le camion complètement chargé le matin quand son chauffeur part pour ses tournées. Ce qui est génial sur les camions électriques, c'est que quand vous ralentissez, vous récupérez de l'énergie. »

Rentable malgré son prix

Plus silencieux, plus propre, il est aussi plus cher. Le véhicule coûte 6 à 7 fois le prix d'un camion diesel. Mais Clément Friderici ne regrette en rien son achat : « Oui, ça a un coût, mais c'est rentable. En Suisse, on a ce qu'on appelle la redevance poids lourd liée aux prestations qui coûte 1 franc [suisse] par kilomètre parcouru. Avec un véhicule à énergie alternative, on ne paye plus cette taxe. Avec cet avantage, on a un modèle économique qui redevient possible. »

Trop cher pour être un simple argument marketing, le camion va permettre d'économiser 141 tonnes de CO2 chaque année pendant dix ans. Soit 141 aller-retours Paris New-York en avion.

► À lire aussi : Le «Léman express», première liaison entre Genève et la France, ouvert au public

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne