Présidence du Conseil de l’UE: Emmanuel Macron aura-t-il le temps de faire avancer tous ses dossiers?

Des doutes se font entendre en Europe sur la capacité du président Macron (notre photo) de mener à bien toutes les réformes et tous les chantiers décrits, ce 9 décembre, pour la présidence française de l'Union. REUTERS - POOL

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Entre les relations avec l’Afrique et les Balkans, la réforme des règles budgétaires, la relance économique, la position géostratégique de l’Europe, le maintien de l’État de droit, la maîtrise des frontières et des migrations, l’ordre du jour des six mois avenir est chargé pour l’Union européenne et pour la France. Les priorités dessinées par Emmanuel Macron, ce jeudi 9 décembre, pour la treizième présidence française du Conseil de l’Union européenne sont nombreuses.