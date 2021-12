Climat: en grève de la faim, un homme obtient gain de cause auprès du Parlement suisse

Guillermo Fernandez a obtenu gain de cause auprès du Parlement suisse après non loin de quarante jours de grève de la faim.

La présidente de l'Assemblée fédérale a accepté la demande de Guillermo Fernandez. Ce père de famille était en grève de la faim depuis près de quarante jours devant le Palais fédéral de Berne pour exiger que le Parlement suisse soit formé aux enjeux climatiques. Sa démarche avait reçu le soutien de collaborateurs du Giec, qui devraient donc intervenir devant les élus en 2022.

Avec notre correspondant à Genève, Jérémie Lanche

Guillermo Fernandez ne regrette rien de son action. Cet informaticien et père de famille s'était dit prêt à mourir s'il fallait en arriver là pour provoquer un électrochoc parmi la classe politique suisse. Qui est coupable, selon lui, d'inaction dans la lutte contre le changement climatique.

Pris de vertige

« Il est absurde qu'il soit nécessaire d'en passer par des actions aussi extrêmes pour obtenir un résultat aussi évident, on est bien d'accord, concède-t-il. Néanmoins, c'était nécessaire puisqu'il y a une réélle volonté de ne pas agir que ce soit au niveau parlementaire et au niveau gouvernemental. On a réussi à casser cet état de fait ».

Le déclic pour lui est venu d'un rapport du Giec publié en même temps que l'anniversaire de sa fille. Pris de vertige par l'ampleur du dérèglement climatique, il décide alors de passer à l'action. Lui qui n'avait jamais milité auparavant espère maintenant que sa démarche fera tâche d'huile. Sans nécessairement que cela passe par d'autres grèves de la faim.

« D'autres suivront »

« Si un quadra qui vient se poser sur une chaise peut obtenir quelque chose de son gouvernement vis-à-vis du changement climatique, si un petit pays comme la Suisse, très riche, s'engage volontairement à montrer l'exemple, d'autres suivront ».

Le Parlement suisse se réunira le 2 mai prochain pour étudier les rapports du Giec. Guillermo Fernandez assure lui qu'il sera bien là pour compter les députés présents.

