Covid-19: la République tchèque veut imposer la vaccination pour les plus de 60 ans

Une soignante prépare une dose de vaccin Janssen dans un centre de vaccination à Prague, le 11 novembre 2021. © Petr David Josek/AP

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le pays d'Europe centrale fait partie des États les plus touchés par la pandémie ces dernières semaines. Après le renforcement des mesures sanitaires, mais sans confinement, les autorités tchèques viennent de rendre obligatoire la vaccination pour les plus de 60 ans et pour certaines professions.