Covid-19: manifestation à Barcelone contre le passe sanitaire en Catalogne

Ce samedi soir 11 décembre à Barcelone, ils étaient 3 000 à défiler dans les rues contre le passe sanitaire mis en place en Catalogne depuis une semaine pour les bars, restaurants et salles de sport.

Avec notre correspondante à Barcelone, Élise Gazengel

Officiellement, les manifestants de ce samedi dans les rues de Barcelone défilaient contre l'imposition du passe sanitaire pour entrer dans les bars, restaurants et salles de sport de la région.

Mais la plupart des 3 000 participants remettait surtout en cause le virus et la vaccination. À l'image d'Alejandro qui ne souhaite pas donner son nom, venu avec ses enfants : « On veut prendre nos décisions, on ne veut pas d'un État totalitaire. Regarde, c'est écrit : "Non à la loi Auschwitz". On ne peut être plus clair. On a peur de revivre le passé ! »

« À cause de leur liberté, beaucoup pourraient mourir »

Sur les pancartes, les références au nazisme, à ce qu'ils qualifient de « dictature sanitaire » et à leur « liberté » sont omniprésentes. Atterré, Vicente Gomez, retraité, regarde passer les manifestants : « Leur liberté ? À cause de leur liberté, beaucoup pourraient mourir. »

Sa femme Pepi préfère relativiser sur leur poids dans la société : « Moi, j'écoute plutôt les scientifiques, les médecins qui sont ceux qui ont étudié et savent à propos du virus et la pandémie. Alors, que ces trois pelés négationnistes là me disent qu'ils ont raison... C'est plutôt eux que je ne vais pas croire. »

Bruyants, ces manifestants représentent pourtant une minorité. 85% des plus de 16 ans sont totalement vaccinés dans la région.

