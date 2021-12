En concurrence frontale avec la France, les États-Unis proposent des frégates à la Grèce

Images de synthèse présentant la flotte française prévue pour la fin des années 2030 : un Bâtiment ravitailleur de forces en Ravitaillement à la Mer (RAM) simultané avec le Porte-avions de nouvelle génération et une Frégate de défense et d'intervention (à gauche), de type de celle qui doit être vendue à la Grèce.

Le gouvernement américain a donné vendredi son feu vert à une possible vente à la Grèce de quatre frégates. Une décision qui ouvre une concurrence avec Paris puisque la France a conclu en septembre un accord préalable sur la vente de trois frégates françaises à la marine grecque. Les Américains tentent-ils de rejouer le coup des sous-marins avec des frégates ?

Alors que le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis ont conclu fin septembre un accord pour la fourniture à la Grèce de trois frégates de défense et d'intervention pour quelque trois milliards d'euros, le département d'État a annoncé dans un communiqué rendu public avoir pré-approuvé un projet de vente à Athènes de quatre frégates de combat et leur équipement, d'une valeur de 6,9 milliards de dollars.

Washington a aussi approuvé la modernisation des frégates grecques de la classe MEKO, pour un montant évalué à 2,5 milliards de dollars.

Le communiqué précise que le contrat, dans les deux cas, « sera accordé au gagnant d'un appel d'offres international » portant sur la modernisation de la marine grecque.

Selon l'accord franco-grec, annoncé en grande pompe le 28 septembre à Paris, trois frégates de défense et d'intervention (baptisées Belharra à l'export) doivent être construites en France par Naval Group, à Lorient (Morbihan), pour être livrées à la marine grecque en 2025 et 2026.

Grèce et France continuent leur coopération historique : la 🇬🇷 choisit la 🇫🇷 et Naval Group pour doter sa Marine de 3 frégates de construction française, avec une 4e en option. Des équipements de pointe qui participent à une défense européenne ambitieuse. — Florence Parly (@florence_parly) September 28, 2021

L'accord préalable porte également sur une quatrième frégate en option. Le contrat doit être signé « d'ici la fin de l'année », avait alors précisé le ministère français des Armées. Outre les navires, il comprend la fourniture par le fabricant de missiles MBDA de leurs armements (missiles antiaériens Aster, antinavires Exocet et des torpilles) et des prestations de soutien sur trois ans.

Bis repetita

Cette annonce intervient moins de trois mois après une crise diplomatique sans précédent entre Washington et Paris, et l'administration de Joe Biden tente ainsi à nouveau de souffler un juteux contrat de défense à la France.

En septembre, les États-Unis avaient annoncé un partenariat de sécurité dans la zone indo-pacifique avec l'Australie et le Royaume-Uni, comprenant notamment la livraison de sous-marins à propulsion nucléaire à Canberra. L'Australie avait donc rompu un gigantesque contrat signé avec la France pour la livraison de sous-marins conventionnels, provoquant la colère de Paris.

Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian avait dénoncé un « coup dans le dos », comparant la méthode de Joe Biden « à ce que faisait » son prédécesseur Donald Trump, un affront pour le président démocrate soucieux de se démarquer du milliardaire républicain.

La France avait rappelé ses ambassadeurs aux États-Unis et en Australie, et Joe Biden avait admis que les États-Unis auraient pu mieux communiquer avec leur allié de longue date.

Fin octobre à Rome, Joe Biden avait tenté de tourner la page des sous-marins australiens lors d'une rencontre de réconciliation avec le président français Emmanuel Macron.

Les deux chefs d'Etat avaient annoncé leur intention de lancer « un dialogue stratégique en matière de commerce militaire », notamment sur les autorisations d'exportations.

