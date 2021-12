Dmitri Mouratov, un Prix Nobel de la paix russe en pleine répression

C’est un monument du journalisme russe qui a reçu, vendredi 10 décembre à Oslo, le prix Nobel de la paix (il est cette année, colauréat avec la journaliste philippine Maria Ressa). Co-fondateur et rédacteur en chef de « Novaïa Gazeta », Dmitri Mouratov est le troisième Russe à obtenir cette distinction après le militant des droits de l'homme Andreï Sakharov et le dernier président de l'URSS, Mikhaïl Gorbatchev.

Publicité Lire la suite

De notre correspondante à Moscou,

Manières bonhommes ou caractère rugueux selon les jours, Dmitri Mouratov cultive une allure discrète. Riant sous son épaisse barbe blanche et grise et ses yeux clairs le jour de l’attribution du prix, le journaliste de 60 ans avait d’abord réagi avec ces simples mots : « J’ai reçu un appel de Norvège, je l’ai refusé croyant que c’était une erreur. » Même les gardiens devant l’entrée de Novaïa Gazeta, ce journal si souvent menacé, perquisitionné et attaqué, semblaient désorientés dans l’air automnal léger qui soufflait à Moscou en ce jour d’octobre, face à la masse de micros et de caméras installés pour une conférence de presse improvisée, en quelques heures, au pied de l’immeuble du journal, dans le centre-ville de la capitale russe.

« Le journalisme est une profession difficilement compatible avec la vie »

Sous les immenses portraits d’Anna Politkovskaïa déployés sur la façade - le journal commémorait la veille les 15 ans de l'assassinat de la journaliste dont les commanditaires n’ont jamais été identifiés - Dmitri Mouratov avait dédié son prix aux six collaborateurs de son journal assassinés. « Le journalisme est une profession difficilement compatible avec la vie », avait-il déclaré.

Plume incisive et mordante - il tenait à ses débuts à Novaïa Gazeta une chronique intitulée « Rating du mensonge » où il recensait les mensonges des fonctionnaires - reporter de terrain aussi, Dmitri Mouratov a couvert, souvent sur la ligne de front, les débuts de la première guerre en Tchétchénie avant de très vite prendre la rédaction en chef du journal en 1995. Ébranlé par les meurtres et les menaces, il avait un temps envisagé de quitter son poste.

Pourtant, sous sa direction, ce journal à l’audience modeste - moins de 100 000 exemplaires et 18,4 millions de visiteurs mensuels pour le site dans un pays de 143 millions d’habitants - et lu essentiellement par l’élite libérale du pays, a reçu de nombreuses récompenses prestigieuses, dont le prix Pulitzer. Le média a aussi multiplié les enquêtes retentissantes sur de nombreux sujets parfois tabous, souvent délicats : l’ascension de Vladimir Poutine, la corruption des élites, la gestion par les forces de l’ordre des prises d’otage dans un théâtre de Moscou en 2002 et de Beslan en 2004, les exécutions extrajudiciaires et la chasse aux homosexuels menée en Tchétchénie, ou les mercenaires de Wagner et leurs exactions…

« Si nous refusons la démocratie, nous acceptons la guerre »

« Dévoué, talentueux, courageux », selon le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov, qui avait salué l'annonce du Nobel, Dimitri Mouratov a aussi été averti par le président russe lui-même : « Ce prix n’est pas un bouclier contre une éventuelle classification "agent de l’étranger". » Quelques semaines plus tard, le désormais trihebdomadaire ainsi que son rédacteur en chef recevaient une amende totale de 132 000 roubles (environ 1 600 euros), pour avoir omis de mentionner dans des articles ce qualificatif pour des organisations citées.

Le co-fondateur et rédacteur en chef de Novaïa Gazeta, Dmitri Mouratov, dans les locaux du journal, le 7 octobre 2021, à Moscou. © AP - Alexander Zemlianichenko

Dans un paysage médiatique où les médias sont, dans une majorité écrasante, soit sous contrôle direct ou étroit, soit réprimés et classés « indésirables » ou bien « agents de l’étranger », Novaïa Gazeta figure parmi les rares exceptions. Son rédacteur en chef a déjà promis d’aider tous ceux qui ont été étiquetés avec ce dernier qualificatif infamant.

Sur la vague de répression qui emporte en Russie, médias, ONG, simples citoyens, Dmitri Mouratov déclarait dimanche, lors d’une réception à l’ambassade de Norvège à Moscou : « La situation est extrêmement difficile. La propagande a convaincu la majorité du peuple russe que la démocratie était nuisible et qu'elle conduisait à l'effondrement. » Jeudi à Oslo, le colauréat ajoutait : « L'incrédulité en la démocratie signifie que les pays qui l'ont abandonnée auront un dictateur. Et là où il y a une dictature, il y a une guerre. Si nous refusons la démocratie, nous acceptons la guerre. »

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne