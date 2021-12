Bulgarie: Kiril Petkov et Assen Vassilev, le duo anti-corruption à la tête du gouvernement

Les fondateurs du mouvement Prodŭlzhavame promyanata («Nous continuons le changement»), Kiril Petkov et Asen Vassilev, le 14 novembre 2021. © Nikolay DOYCHINOV/AFP

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Après trois scrutins dans l'année et une interminable crise politique, la Bulgarie a enfin un gouvernement. Kiril Petkov, nommé Premier ministre samedi 11 décembre vient d'annoncer la composition de son gouvernement de coalition. Il gouvernera avec aux Finances son partenaire Assen Vassilev. Les deux hommes ont l'intention de faire table rase de la corruption et de mettre sur les rails de la modernisation le pays le plus pauvre de l'UE.