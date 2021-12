Face à la propagation du variant Omicron, le Danemark avance la troisième dose de rappel

Le Danemark anticipe la dose de rappel pour les plus de 40 ans en raison de la contagiosité du variant Omicron.

Publicité Lire la suite

Pour contrer Omicron, le Danemark a décidé d'avancer le rappel de la troisième dose de vaccin contre le Covid-19. « Les autorités sanitaires danoises ont décidé d'avancer la troisième dose pour toutes les personnes âgées de 40 ans et plus, afin qu'elles reçoivent le vaccin quatre mois et demi après leur deuxième dose » , contre six mois jusqu'à présent, a annoncé l'Agence nationale de santé du pays.

► À lire aussi : Le variant Omicron fait souffler un vent de panique

Les Danois font face à une flambée épidémique avec la présence du variant Omicron. Dimanche 12 décembre, 2 471 cas d'Omicron avaient été répertoriés dans le royaume de 5,8 millions de sujets, où 80,6% des plus de cinq ans ont déjà reçu deux doses de vaccins.

Le pays avait donc, la semaine dernière, réintroduit de nouvelles restrictions avec la fermeture des écoles et collèges, la réduction de la vie nocturne et la généralisation du télétravail.

► À lire aussi : Covid-19 : les premiers cas du variant Omicron se multiplient en Europe

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne