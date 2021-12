Irlande: les routiers protestent contre la hausse des prix des carburants

Le prix de l’essence dans le pays atteint 1,73 euros le litre en moyenne, 1,63 euros pour le diesel. Une hausse qui conduit les routiers à protester depuis ce dimanche 12 décembre pour la deuxième fois en un mois. Ils ont organisé une opération blocage dans le port de la capitale, Dublin.

Avec notre correspondante à Dublin, Émeline Vin

Un ferry vient d’accoster, des dizaines de camions roulent au pas pour sortir du port. David Killane, routier, s’est posté au milieu de la voie pour bloquer la circulation : « L’essence est trop chère. Les assurances grimpent. Nos pièces détachées ont doublé, mais nos salaires stagnent. Ce n’est plus possible. Il faut diminuer la taxe carbone, mais il n’y a pas de volonté de le faire. »

Pas de porte-parole, organisée sur les réseaux sociaux, la manifestation s’inspire des « Gilets jaunes » français. Michael estime avoir perdu 30% de pouvoir d’achat en six mois. Il a traversé le pays pour venir. Il se sent oublié par le gouvernement.

« Nous autres chauffeurs routiers sommes tout en bas de l’échelle, le gouvernement devrait nous respecter un peu plus, s'indigne-t-il. Ce sont des pourris. Tout ce qu’on demande, c’est un peu de répit. Nous avons des familles à nourrir, nous devrions travailler aujourd’hui, mais nous n’avons pas le choix que de venir bloquer la ville. Sinon, nos boulots ne seront plus rentables, c’est aussi simple que ça. »

De nouvelles actions à venir

Les routiers auraient aimé voir plus de participants. Bloqué dans le bouchon, Patrick Flaherty ne peut pas se permettre de participer : « Mon patron a besoin de moi, et j’ai besoin d’être payé. C’est sûr que c’est chaotique, ce n’est pas agréable d’être coincé, mais il n’y a plus le choix : le gouvernement ne nous écoute pas. » Les routiers prévoient d’autres blocages dans les semaines à venir.

