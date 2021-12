Pays-Bas: un gouvernement de coalition en vue, neuf mois après les élections

Onze mois après la démission du gouvernement néerlandais, neuf mois après les élections législatives, les Pays-Bas vont enfin avoir un gouvernement. Pourtant, ce sont les mêmes partis qui reprennent du service (D66, CDA et ChristenUnie), sous la férule du même chef d’orchestre, le Premier ministre Mark Rutte.

Avec notre correspondant régional, Pierre Bénazet

En théorie, les groupes parlementaires pourraient encore demander des modifications de l’accord de coalition lorsqu’il leur sera présenté ce mardi matin 14 décembre à la Seconde Chambre des États généraux. Mais dans la pratique, après 271 jours de négociation, il y a peu de chances qu’un changement significatif se produise. Le précédent record de 225 jours de négociation sur le programme de coalition est enfoncé de près d’un mois et demi.

Le chef du parti libéral Mark Rutte pourrait donc dès jeudi 16 décembre aller présenter au roi Guillaume-Alexandre son nouveau cabinet : un gouvernement avec les mêmes partis que dans la coalition précédente.

Victoire personnelle pour Mark Rutte

L’accord de coalition est axé sur des investissements lourds pour le logement et le climat, l’éducation et les crèches ainsi que certains points nouveaux comme la recherche nucléaire et les péages routiers.

Surtout, c'est à nouveau une victoire personnelle pour Mark Rutte. Il avait réussi en mars à faire arriver les libéraux largement en tête des 17 partis élus au Parlement. Mais sa reconduction avait été fortement remise en doute durant ces neuf mois de négociation. Mark Rutte renforce ainsi aux Pays-Bas son image de Premier ministre inoxydable. Ce qui devrait aussi renforcer encore sa position au sein du Conseil européen.

