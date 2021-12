Royaume-Uni: quatre militants jugés pour avoir renversé la statue d'un marchand d'esclaves

La statue d'Edward Colston avait été déboulonnée le 7 juin 2020 avant d'être jetée dans le port de Bristol et récupérée plus tard par le conseil municipal.

À Bristol en Angleterre, quatre personnes accusées d’avoir renversé la statue d’un esclavagiste de la ville comparaissent devant la Cour royale. Ils avaient plaidé non-coupable en première instance. Cette affaire survenue dans le même temps que le mouvement Black Lives Matter suscite beaucoup de débats et notamment celui autour du phénomène de la « cancel culture ».

De notre correspondante à Londres, Sidonie Gaucher

La statue en bronze d’Edward Colston, avait été arrachée et jetée dans le port de Bristol en juin dernier. Colston était un marchand d’esclaves du XVIIe siècle. Il aurait vendu 100 000 personnes d'Afrique de l'Ouest dans les Caraïbes et aux Amériques, avant d'utiliser sa fortune pour financer le développement de la ville.

D’où sa réputation de philanthrope. Mais pour le co-fondateur de Cargo, le mouvement pour la visibilité des diasporas africaines, il y a encore du chemin à l’encontre du racisme systémique envers les Noirs : « Il est mort il y a 300 ans cette année, et on parle encore de lui ! 10 000 personnes ont marché dans les rues de Bristol en protestation des crimes historiques et systématiques à l’encontre de Noirs innocents. Et là encore, on parle de lui ! Mais les crimes continuent, ça ne résout pas le problème. Ce déboulonnage de la statue n’est qu’une distraction ».

Mouvement de soutien

Les quatre personnes, âgées de 21 à 36 ans, poursuivies pour la destruction du monument avaient plaidé non-coupable en première instance. Elles sont rejugées aujourd’hui, et un groupe pacifiste les accompagne sur le parvis de la Cour royale.

L’artiste Banksy, originaire de la ville, a mis en vente des T-shirts qui montrent le socle de la statue déboulonnée, surmontée de l’inscription Bristol. En soutien, il a déclaré que « tous les profits iront aux accusés pour qu'ils aillent boire une pinte ».

