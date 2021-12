38° Celcius près du cercle polaire à l'été 2020, un record de chaleur

C’est un nouveau et triste record que vient d’établir l'Organisationmétéorologique mondiale (OMM) : 38 degrés Celsius pour la ville russe de Verkhoïansk dans l'Arctique le 20 juin 2020, un nouveau signal d'alarme sur le changement climatique.

De notre correspondante à Moscou, Anissa El Jabri

En juin 2020, à 115 km à peine au nord du cercle polaire, a fait 38 degrés : l'Arctique est la région du monde qui se réchauffe le plus vite. Verkhoïansk, petite ville de Iakoutie et un des lieux réputés les plus froids de la terre, a connu depuis d’autres records qui restent encore à valider. Cet été qui vient de s'écouler a notamment été marqué par des incendies jamais vus en Russie. L'équivalent de la surface totale de l'Italie a brûlé et sur la banquise, il a plu des cendres.

Moscou vient pourtant de mettre son veto à une résolution sur le réchauffement climatique au Conseil de sécurité des Nations unies. Il s'agissait d'« intégrer les risques de sécurité liés au climat en tant qu'élément central dans les stratégies globales de prévention des conflits ».

Après avoir longtemps contesté l'origine humaine du réchauffement climatique, Vladimir Poutine vient de classer le sujet au rang des priorités du pays. Le président russe a amorcé un changement de braquet en octobre dernier en annonçant vouloir parvenir à la neutralité carbone de la Russie au plus tard en 2060.

Un véritable changement de cap, mais à son rythme et pas à n’importe quel prix : nouvelle convertie, en tout cas dans les mots, la Russie reste soucieuse de son développement économique. Très dépendante des énergies fossiles, la Russie, 4e pays pollueur au monde, est aussi l’un des principaux producteurs et exportateurs mondiaux d’hydrocarbures.

