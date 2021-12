Biélorussie: des opposants écopent de peines allant jusqu'à 18 ans de prison

Des condamnations pointées du doigt par Washington et l'UE

Le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, a exigé ce mardi la fin de la « dure répression » en cours en Biélorussie. « Aucun de ces individus, pas plus que le peuple biélorusse, ne mérite de subir une répression si dure », a déclaré Antony Blinken dans un communiqué. « Ces peines montrent malheureusement à nouveau le mépris du régime biélorusse pour ses obligations internationales ainsi que pour les droits humains et libertés fondamentales des Biélorusses », a ajouté le secrétaire d'État américain.

L'Union européenne a dénoncé quant à elle les condamnations « infondées » et « sévères » infligées à ces figures de l'opposition en Biélorussie, et envisage de nouvelles sanctions, a annoncé le porte-parole du chef de la diplomatie européenne Josep Borrell. « Ces condamnations sont de nouveaux exemples d'accusations infondées contre des citoyens biélorusses qui ont exercé leur droit d'expression et réclamé des élections libres et équitables », estime a jugé ce porte-parole, Peter Stano, dans un communiqué.

« Ces condamnations s'inscrivent dans le cadre de la répression brutale et systématique de toutes les voix indépendantes en Biélorussie », a déploré le porte-parole européen. « L'UE condamne fermement ces violations flagrantes et continues des droits de l'homme et des libertés fondamentales par le régime de Minsk », a-t-il ajouté. « Compte tenu de la détérioration continue des violations des droits de l'homme et de la répression en Biélorussie, l'UE reste déterminée à envisager de nouvelles sanctions », a aussi fait valoir Peter Stano.