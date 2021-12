Covid-19 au Royaume-Uni: Johnson en difficulté avant le vote sur de nouvelles restrictions

Le Premier ministre britannique Boris Johnson fait face à la plus grande rébellion à ce jour concernant les nouvelles restrictions sanitaires. Près d’une centaine de députés conservateurs pourraient voter contre les changements du « plan B », mardi 14 décembre, obligeant le gouvernement à compter sur les travaillistes pour les faire passer.

Avec notre correspondante à Londres, Sidonie Gaucher

De nouvelles restrictions jugées « draconiennes », « discriminatoires » et « disproportionnées ». De nombreux députés conservateurs sont largement opposés à l’idée du passeport sanitaire, considérant qu’il fait entrave à la liberté individuelle.

Boris Johnson connaît actuellement la pire rébellion de la part de son camp depuis le début de son mandat, en juillet 2019. Une douzaine de conservateurs ont déposé une motion de censure et souhaitent la démission du Premier ministre. Et, dans la matinée de ce mardi 14 décembre à la chambre des Communes, près d’une centaine de conservateurs s'apprêtent à voter contre ces nouvelles mesures. C’est plus d’un tiers de l’arrière-ban. Mais grâce au soutien du Labour, le « plan B » devrait toutefois être adopté.

Lundi, l’agence de sécurité sanitaire a estimé que le variant Omicron avait infecté 200 000 personnes au Royaume-Uni, avec une prédiction d’un million de cas pour le début de la semaine prochaine. « Un raz-de-marée d'Omicron arrive », a prévenu le Premier ministre dimanche.

