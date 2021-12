Les évêques de France confortés par le pape François dans leur lutte contre la pédocriminalité

Lundi 13 décembre, les responsables de l’Église de France ont été reçus au Vatican et ont remis le rapport de la Commission indépendante sur les violences sexuelles dans l'Église (Ciase) au souverain pontife. Une rencontre qui a permis de lever plusieurs ambiguïtés alors que le rapport Sauvé a été remis en question par certaines voix dans le monde catholique.

Avec notre correspondant à Rome, Éric Sénanque

Pendant plus d’une heure, les responsables de l’Église de France ont pu s’entretenir avec le Pape, lui remettant en mains propres le rapport de la commission Sauvé. Il s’agissait pour eux d’expliquer le travail réalisé par la Ciase et leurs mesures prises à Lourdes un mois plus tard.

Mais cette rencontre a aussi permis de lever des doutes alors que François avait annulé une rencontre avec les membres de la commission prévue le 9 décembre. Le Pape qui, dans l’avion qui le ramenait de Grèce, avait aussi semé le trouble en reprenant les critiques qui ont pu être faites sur le rapport de la Ciase.

« Le Pape nous a écoutés »

Sur ce point, les évêques ont été rassurés, selon Mgr Éric de Moulins-Beaufort, le président de la Conférence des évêques : « Le Pape nous a écoutés avec beaucoup d’attention, et puis a commenté avec beaucoup d’encouragement et de confiance, pour que nous continuions ce chemin que nous avons commencé. Et maintenant, nous pouvons affirmer, si quelqu’un en doute, le soutien du Pape. Je dis "si quelqu’un en doute" parce que, personnellement, je n’en ai jamais vraiment douté. »

Le souverain pontife s’est également dit disposé à recevoir prochainement les membres de la commission Sauvé. Lors de cette visite à Rome, les évêques français ont également rencontré deux cardinaux importants, Marc Ouellet, préfet de la Congrégation pour les évêques, et João Braz de Aviz qui supervise les instituts religieux dans le monde.

