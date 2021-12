Réélection sans surprise du dirigeant pro-russe de Transnistrie

Parmi les républiques séparatistes soutenues par la Russie sur le pourtour de l'ancien espace soviétique, l’une des plus anciennes est la Transnistrie, petit territoire de facto indépendant, aux dépens de la République de Moldavie. La Transnistrie qui, dimanche 12 décembre, a élu son nouveau président lors d'un scrutin non reconnu par la communauté internationale, alors que Moscou compte bien continuer à jouer cette carte vis-à-vis de la Moldavie, désormais dirigée par un gouvernement pro-européen.

Avec notre correspondant à Kiev, Stéphane Siohan

Vadim Krasnosselski a remporté l'élection présidentielle du dimanche 12 décembre, avec un score fleuve de 79%. C'est en tout cas ce qu'a annoncé la commission électorale de Tiraspol, la capitale de la Transnistrie.

Il s'agit donc là du deuxième mandat remporté par cet homme qui apparaît dans la région séparatiste comme l'homme de Moscou, mais aussi celui du groupe Shériff, un conglomérat économique qui contrôle des stations-services, des usines, des supermarchés, le secteur de l'alcool, du tabac, dans ce territoire de 500 000 habitants.

Une enclave où tout semble immuable

La Transnistrie est un pays un peu fantôme sur la carte de l'Europe, non reconnu par la communauté internationale depuis qu'il a fait sécession de la Moldavie à l'issue d'une brève guerre en 1992.

Pourtant, le Shériff Tiraspol, le club de la république autoproclamée, s'est offert son heure de gloire cet automne en participant à la Ligue des Champions de football et en allant même battre le Real Madrid à domicile.

À part le ballon rond, tout semble immuable dans cette enclave russophone, fermée au monde extérieur, où sont stationnés depuis trente ans un peu moins de 2 000 soldats russes.

Les autorités moldaves ont de nouveau dénoncé la tenue de ce scrutin, considéré comme une atteinte à sa souveraineté, bien qu'à la différence de l'Ukraine le conflit en Moldavie est gelé.

Néanmoins, l'été dernier, la nouvelle présidente Maia Sandu a mis en place à Chisinau, la capitale moldave, un gouvernement pro-européen et pro-occidental, durcissant l'approche avec Moscou.

Et dans un contexte de tensions grandissantes entre le Kremlin, Kiev et l'Otan, nul doute que Moscou continuera à utiliser la carte de la Transnistrie, à la frontière entre l'Ukraine et la Roumanie.

