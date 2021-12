Accident minier meurtrier en Russie: le patron, magnat du charbon, arrêté

C’est un accident minier comme il en arrive souvent en Russie mais qui a cette fois marqué les esprits : 51 morts dans la région de Kemerovo en Sibérie. Plus rare, Mikhaïl Fediaïev, magnat russe du charbon, pesant des centaines de millions d'euros, a été arrêté ce 15 décembre, une première.

Avec notre correspondante à Moscou, Anissa El Jabri

Quelques jours après la catastrophe début décembre, Mikhaïl Fediaïev avait échangé avec Vladimir Poutine par vidéo-conférence. Le président russe lui posait cette question, publiquement, avec un ton très agacé : « Le conseil d'administration surveille-t-il ce qui se passe dans le domaine de la sécurité de la mine ou bien compte-t-il simplement l'argent ? »

Dans les jours qui ont suivi, c’est le directeur de la mine et son premier adjoint qui ont été arrêtés.

De nombreux accidents meurtriers

On ne sait pas ce qui s’est passé ensuite, on n'a pas de détail sur l’enquête mais la 177e fortune de Russie, par ailleurs père d’un député du parti au pouvoir, est donc depuis 5h ce mercredi matin derrière les barreaux, accusé de « violation des exigences de sécurité industrielle » et « abus de pouvoir ».

Dans ce bassin minier situé au sud-est de la Sibérie comme ailleurs dans ce secteur en Russie, les accidents meurtriers sont réguliers ; les témoignages de mineurs forcés de travailler malgré les risques aussi.

