Malte légalise la culture et l'usage de cannabis récréatif, une première dans l’UE

Malte est devenu mardi 14 décembre le premier pays de l’Union européenne à légaliser l’usage récréatif du cannabis. Le Parlement a voté par 36 voix contre 27 un texte qui encadre la culture de quantités limitées de cannabis à domicile et sa consommation dans la sphère privée. Une approche de réduction des risques, selon le Premier ministre, qui permet d’éviter le recours aux trafiquants.

Quatre pieds de cannabis maximum entre les pots de géraniums et pas plus de 7 grammes de drogue par usager, d’âge majeur. Au-delà, c’est l’amende : 100 euros pour la détention de 7 à 28 grammes de drogue. La loi est plus sévère en cas de consommation devant un mineur, un délit passible de 300 à 500 euros d’amende. La consommation en public est également interdite.

Les amateurs maltais qui n’ont pas la main verte pourront se fournir auprès d’associations à but non lucratif, autorisées à produire et à vendre du cannabis à leurs membres.

Éviter les trafics

En autorisant et en contrôlant la vente de cannabis, le gouvernement espère éviter aux usagers de se retrouver entre les mains des trafiquants. Il mènera par ailleurs des campagnes d’information sur cette drogue.

En adoptant cette loi, Malte devance tout juste le Luxembourg où le cannabis sera légalisé en 2022. Plusieurs autres pays de l’UE ont déjà dépénalisé l’usage récréatif de cette drogue, et pourraient aller vers une légalisation. Parmi eux, les Pays-Bas, l’Espagne ou l’Allemagne.

