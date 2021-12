Accord entre Erevan et Bakou sur une liaison entre l’Azerbaïdjan et l’enclave du Nakhitchevan en Arménie

L'annonce a été faite par le Premier ministre arménien de retour à Erevan. Un accord a été trouvé sur une revendication importante de Bakou : une liaison entre l’Azerbaïdjan et l’enclave du Nakhitchevan, en Arménie. Préétablie sous l’égide de Vladimir Poutine à Sotchi en novembre dernier et confirmée cette nuit à Bruxelles, voilà une éclaircie dans le conflit entre les deux pays, et peut être le prélude à un apaisement des relations entre Erevan et Bakou et à un déblocage à moyen terme de la circulation dans le sud du Caucase.