Allemagne: le trafic de faux passes sanitaires, un fléau nouveau

En Allemagne, un véritable trafic fleurit sur le net depuis des mois : la vente de faux certificats de vaccinations pour échapper aux contraintes sanitaires. Les pharmacies sont chargées de vérifier les carnets de vaccination avant d'attribuer les codes QR du passe sanitaire.

De notre correspondante à Berlin,

C'est un petit carnet jaune que chacun en Allemagne connaît bien : le carnet de vaccination. C'est avec ce certificat que les Allemands se rendent après leur première injection anti-Covid-19 dans les pharmacies, pour recevoir leur code QR, le sésame qui leur permet de rentrer dans les bars, les restaurants ou les cinémas, d'avoir en somme une vie sociale à peu près normale.

Si on en croit les réseaux sociaux, rien de plus simple que de falsifier le carnet de vaccination, pour quelques centaines d'euros. Face à l'importance du trafic, les pharmaciens sont désarmés. « Pour le contrôle, je dispose de très peu de critères de vérification, nous explique ainsi Sebastian, pharmacien à Berlin: la date de la vaccination, le nom du vaccin, un numéro de charge, un tampon et une signature, autant de choses très faciles à falsifier finalement ».

Pas de délit de falsification

Depuis des mois, étant donné l'enjeu pour la santé publique, nombreux sont ceux qui dénoncent l'absence de qualification de ce type d'infraction. En théorie, il n'était même pas interdit de se présenter en pharmacie avec un vaccin au nom de Mickey Mouse établi par un médecin fantaisiste qui n'aurait jamais pratiqué. Les sanctions sont désormais lourdes, jusqu'à un an de prison pour le faux détenteur et cinq ans pour le trafiquant.

Mais la détermination des antivax est telle que les peines prévues ne semblent pas les décourager. Les pharmaciens trop regardants sur l'origine des carnets de vaccination reçoivent aujourd'hui des menaces. Nombre d'entre eux affichent désormais des écriteaux annonçant qu'ils ne délivrent plus de codes QR. La seule conséquence de la nouvelle loi semble être que le prix des faux vaccins a de nouveau augmenté sur le marché noir tandis que les services de soins intensifs sont débordés.

► À lire aussi : Allemagne: opération policière après des menaces de mort d'anti-vaccins

