Covid-19: la Grèce démarre la vaccination des enfants de 5 à 11 ans

La Grèce fait partie d'un des pays ayant débuté la vaccination des enfants de 5 à 11 ans mercredi 15 décembre. Ici, un membre du personnel soignant prépare une dose. AP - Panagiotis Balaskas

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Alors que la Grèce affronte une nouvelle vague de contaminations au Covid-19, la vaccination des enfants de 5 à 11 ans a débuté mercredi 15 décembre. Plus de 30 000 rendez-vous ont déjà été pris dans les hôpitaux. Au-delà de la protection des enfants eux-mêmes, il s’agit officiellement pour les autorités grecques de faciliter le maintien des cours à l’école, de protéger indirectement les personnes les plus vulnérables et d’éviter les trop nombreuses mutations du virus.