L'Espagne accélère sa campagne de vaccination contre le Covid-19

Face à la flambée de cas de Covid-19 et l'arrivée du variant Omicron, l'Espagne a commencé sa campagne de vaccination auprès des 5-11 ans, comme dans le centre hospitalier de l'Université Infanta Sofia, près de Madrid, le 15 décembre 2021.

L'Espagne a enregistré 200 000 cas de Covid-19 en quinze jours. Les autorités s'inquiètent, à l'approche des fêtes de Noël. L'effort de vaccination est dédoublé : 3,3 millions de 5-11 ans peuvent se faire vacciner et la troisième dose va désormais être destinée aux 50-59 ans. Les Madrilènes sont partagés entre inquiétude et calme.

Avec notre correspondant à Madrid, François Musseau

On assiste à une course contre la montre : d’un côté, un grand effort de vaccination, de l’autre côté, le rythme rapide de contagion du variant Omicron dans tout le pays, qui inquiète.

Maria, informaticienne, revient tout juste du Brésil : « Les cas de contagion en Espagne sont bien plus nombreux que ce que j’imaginais. Je crois qu’on doit tous être prudents en ce qui concerne les sorties, les contacts qu’on peut avoir, les réunions en familles, les vaccinations… tout, quoi ! »

En Espagne, alors que le froid pointe son nez, il y a un risque supplémentaire. Outre les fêtes de fin d’année en famille ou entre amis, il y a une multitude de dîners de Noël entre collègues dans les entreprises ou les administrations.

Alejandra, professeure de chimie, a justement dû annuler un de ces repas en raison de personnes infectées et elle s'inquiète pour les semaines à venir. « Le risque est associé dans les têtes aux groupes de personnes, aux zones de non-ventilation, au nombre de gens qui se réunissent », énumère-t-elle.

Pour autant, de manière générale, les gens ne cèdent pas à la panique, loin de là. À l’image de Roberto, fonctionnaire à la retraite, attablé et buvant un verre de vin rouge : « Dans la région de la Madrid, je crois la situation stable et sans grand risque pour le moment. Mais il y a des régions plus problématiques, comme la Navarre, le Pays basque. »

Les statistiques ont beau être alarmantes, les Madrilènes prennent les choses avec beaucoup de calme et de sérénité.

