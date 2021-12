À la Une: Bosnie-Herzégovine, un pas de plus vers la sécession de la Republika Srspka?

Publicité Lire la suite

L’entité serbe a franchi un pas de plus vers la sécession. Vendredi 10 décembre, l’Assemblée nationale de Republika Srpska a adopté les cinq rapports sur la fiscalité, la sécurité, la défense et la santé commandés par le SNSD de Milorad Dodik, prélude à la création d’institutions parallèles.

Côté croate, c'est un feu d'artifice de provocations auquel on a assisté ces derniers jours. À Sarajevo, le dirigeant nationaliste croate bosnien a voté contre la pénalisation du négationnisme, soutenant par ce geste les nationalistes serbes, tandis qu'à Zagreb le président Zoran Milanović multipliait les provocations, sur le massacre de Srebrenica et sur les violences policières. Revue de presse.

Une intégration européenne « au mérite », la Croatie bientôt dans Schengen

Mardi 14 décembre, les dirigeants de l'Union européenne ont débattu à Bruxelles de la relance du processus d’élargissement. En retenant le principe d'une approche « sévère et basée sur le mérite » pour les Balkans occidentaux, avec de fermes rappels à l’ordre sur le respect de l’État de droit.

Un peu plus tôt, la Croatie avait reçu le feu vert à son intégration au sein de l'espace Schengen. Pour convaincre ses partenaires européens, Zagreb n’a cessé de durcir le contrôle de ses frontières ces dernières années, en n’hésitant pas à multiplier les violences contre les exilés.

Après les sous-marins avec l’Australie, les États-Unis veulent-ils encore doubler la France, cette fois en Grèce ? Alors que le Parlement à Athènes n’a pas encore officiellement validé le contrat à 3 milliards d’euros pour trois frégates, Washington est venu semer le trouble. Un nouveau test pour Emmanuel Macron, lui qui veut renforcer la souveraineté européenne sur les questions de défense.

La Bulgarie bloque toujours la Macédoine du Nord

La Bulgarie a enfin un nouveau gouvernement. Le Premier ministre Kiril Petkov devait se rendre dans la foulée à Bruxelles pour le sommet européen. Il y était attendu avec impatience en vue de débloquer le véto bulgare à l'ouverture des négociations d'adhésion de la Macédoine du Nord voisine. Mais c’est le président Roumen Radev qui a fait le déplacement, rappelant que la position de Sofia n’avait pas changé. Décryptage d’une passe d’arme très symbolique.

En Macédoine du Nord, le parti au pouvoir a un nouveau chef, après avoir vu sa majorité tanguer dangereusement ces dernières semaines. L’union sociale-démocrate de Macédoine a élu le méconnu Dimitar Kovačevski, en remplacement de l’actuel Premier ministre Zoran Zaev, qui devrait aussi lui laisser les rênes du gouvernement. Pour beaucoup, il ne s’agit que d’un remaniement de façade.

Hara-kiri des conservateurs en Albanie, simulacre d'élection présidentielle en Transnistrie

Il y a 30 ans, le parti démocratique voyait le jour en Albanie, moins d'un an après la chute du régime communiste. Mais la grande formation conservatrice fête cet anniversaire dans une crise profonde, la plus grave de son histoire. Déclaré persona non grata par les États-Unis à cause d'affaires de corruption, le fondateur et chef historique Sali Berisha a été exclu à la rentrée. Mais il tente un putsch contre son héritier, Lulzim Basha. Pendant ce temps, le Premier ministre socialiste Edi Rama trace sa route, autoritaire et corrompue.

Dimanche 12 décembre, la Transnistrie a réélu le président sortant Vadim Krasnoselski lors d'un scrutin sans réel adversaire ni observateur. Cette « élection présidentielle » que la Moldavie considère comme « illégale » n’est reconnue par aucun pays, pas même la Russie qui maintient pourtant cette région séparatiste sous perfusion.

Sur les écrans : résistance non-violente au Kosovo, réfugiés en Serbie

C’est un film rare, qui explore une page méconnue de l’histoire du Kosovo. Celle du système d’éducation parallèle qui s’est organisé chez les Albanais pour contourner l’apartheid mis en place par le régime serbe de Slobodan Milošević. Rencontre avec Mathieu Jouffre, coréalisateur de ce documentaire, avec la journaliste Besa Luci.

Le film As Far as I Can Walk (« Strahinja Banović ») triomphe dans les festivals. Ce long-métrage conte l’histoire d’un triangle amoureux inspiré d’un poème épique serbe, joué par des acteurs originaires d’Afrique et de Syrie. Entretien avec le réalisateur, Stefan Arsenijević.

