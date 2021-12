À la veille des vacances de Noël, les Britanniques s'inquiètent de ne pas pouvoir voyager en France

Encore des nouvelles restrictions pour les Britanniques qui veulent venir en France pour les vacances : à partir de samedi, il faudra un motif impérieux pour traverser la Manche, un test PCR de moins de 24h, enregistrer son adresse française sur internet. Pour l’instant, cela ne concerne pas les Français. Reportage à St Pancras, deux jours avant les vacances de Noël.

Avec notre correspondante à Londres, Marie Boëda

Valise à roulettes et manteau chaud, Hillary et son mari attendent pour monter dans l’Eurostar. Les deux Anglais partent dans quelques minutes, ils ont l’air soulagés, ils rejoignent une partie de leur famille à Lyon : « Nous ne les avons pas vus depuis plus de deux ans à cause du Covid, alors nous tenons à ces vacances et il semble que nous sommes arrivés juste à temps. Nous restons une semaine, à moins que nous soyons expulsés de France avant… » « Ces nouvelles restrictions n’ont aucun sens, dit-elle, le variant est déjà partout. »

Toujours plus de nouveaux cas au Royaume-Uni

Juste en face, la file d’attente pour changer ses tickets grossit et le masque ne cache pas l’agacement des voyageurs. Ken est Français et devrait réussir à partir mais il s’inquiète pour sa petite amie qui risque de passer Noël toute seule.

« Ma copine, qui est anglaise, devait nous rejoindre pour le 21 et passer 5 jours avec nous pour Noël. Je sais pas comment elle va faire donc on est en train de vérifier, et de toutes façons sur internet on ne peut même plus changer nos billets, quand on les appelle tout est occupé. Je suis donc obligé de venir ici. »

Ce jeudi, il y a eu 88 000 nouveaux cas au Royaume-Uni, le nombre quotidien le plus élevé depuis le début de la pandémie.

Côté français, même discours, comme en témoignent ces passagers rencontrés gare du Nord à Paris.

Au bout du quai : deux camps. Ceux qui évitent l’isolement in extremis… Et puis ceux qui attendaient encore du monde… Reportage à Paris à l'arrivée d'un train en provenance de Londres. Théo Renaudon

