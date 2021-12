Covid-19: le variant Omicron pousse l'Union européenne à la solidarité

Le Premier ministre italien Mario Draghi, à la fin du sommet européen, dans la nuit du 16 au 17 décembre 2021 à Bruxelles. AP - Johanna Geron

RFI

Le variant Omicron est comme prévu en passe de remplacer le Delta en Europe et sa progression rapide a largement perturbé les capitales européennes. Quatre pays -Irlande, Grèce, Italie et Portugal - ont décidé d’imposer des tests négatifs (PCR ou antigénique) à l’entrée de leur territoire, venant ainsi couper l’herbe sous le pied au fameux passeport vaccinal, pourtant censé devenir le sésame des Européens pour voyager. Le sujet a occupé une grande partie des débats à 27 lors du sommet européen ce jeudi 16 décembre à Bruxelles. Les Européens ont tenté de sauver l’harmonisation des mesures nationales et surtout ils vont tenter enfin de tenir leurs promesses de vaccins à travers le monde. Quelle est l’utilité d’être le continent le plus vacciné si le reste de la planète ne l’est pas, voilà en résumé la préoccupation des Européens.