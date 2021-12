Grèce: un rapport dénonce les conditions de vie du nouveau camp de réfugiés de Samos

La nouvelle installation pour migrants et réfugiés dans le village de Zervou, sur l'île égéenne orientale de Samos, en Grèce, en octobre 2021. AP - Thanassis Stavrakis

Texte par : RFI

En Grèce, à l'occasion de la Journée internationale des migrants, deux organisations – « Europe Must Act » et « Samos Advocacy Collective » – publient un rapport qui dénonce les conditions de vie au sein du nouveau camp de réfugiés de l'île de Samos. Cette structure, ultra-sécurisée et sous surveillance permanente, baptisée « centre fermé à l'accès contrôlé », est souvent comparée à une prison. Elle est pourtant appelée à devenir la norme sur les cinq îles grecques de la mer Égée qui hébergent des demandeurs d'asile.