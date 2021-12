Législative partielle perdue pour les Tories au Royaume-Uni: vent mauvais pour Boris Johnson

C'est un nouveau coup dur pour les conservateurs au Royaume-Uni. Le parti de Boris Johnson a perdu face aux libéraux démocrates dans une élection législative partielle du North Shropshire, dans le centre du pays, par 18 000 voix contre 12 000. Avec un taux de participation de 46,2%.

Publicité Lire la suite

avec notre correspondante à Londres, Marie Boëda

« Boris Johnson, la fête est finie », voilà les premiers mots de la nouvelle députée du centre de l’Angleterre, Helen Morgan. Cette libérale-démocrate a confortablement gagné l’ancien siège d’Owen Paterson, élu conservateur accusé de corruption qui a démissionné début novembre. Il était soupçonné d'avoir mis en lien des entreprises privées avec des membres du gouvernement, moyennant 117 000 euros par an en plus de son salaire de parlementaire. Le Premier ministre avait dans un premier temps tenté de le protéger.

Depuis, c’est une avalanche de scandales. Un autre parlementaire conservateur Sir Geoffrey Cox, a été mis en cause, est accusé cette fois de travailler pour un paradis fiscal des Caraïbes. Dernière affaire en date pour Boris Johnson, des allégations sur des fêtes de Noël du gouvernement pendant le confinement. Une enquête est en cours.

Les électeurs punissent les conservateurs, écrit le Times. Cette victoire des libéraux-démocrates révèle que le Premier ministre n’a plus le vent en poupe. Est-ce qu’il pourrait survivre à un prochain scandale ? Non, selon un député conservateur sur SkyNews ce vendredi matin. Le parti a déjà reçu deux coups : le vote de mardi où 100 conservateurs n’ont pas suivi leur leader lors du vote sur le passe sanitaire. Le passe a été validé grâce aux voix du parti travailliste. Et maintenant cette élection perdue. Selon lui, un coup de plus et Boris Johnson est éjecté…

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne