Ukraine: une affaire de corruption met à jour la présence de l'armée russe dans le Donbass

Le Donbass, dans le sud-est de l'Ukraine, durant la guerre qui a éclaté en 2014 (Image illustration). REUTERS/Gleb Garanich

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le directeur régional adjoint d'une entreprise russe a été reconnu coupable d'avoir négocié un pot-de-vin et condamné à cinq ans et demi de prison. Jusque-là, c’est une affaire banale de corruption. Sauf qu’elle a donné lieu à une sacrée boulette d’un juge de Rostov-sur-le-Don. En rendant son verdict, le magistrat a divulgué des informations sur l'approvisionnement en nourriture de l'armée russe stationnée dans les républiques séparatistes autoproclamées de l'est de l'Ukraine.