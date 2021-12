Coronavirus: l'Europe met un tour de vis pour tenter d'endiguer la propagation du variant Omicron

Le variant Omicron pourrait être dominant sur le continent d'ici à la mi-janvier 2022 d'après la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Pour tenter d'éviter sa propagation, les mesures se multiplient dans toute l'Europe.

« À l’heure où je vous parle le variant Omicron explose partout en Europe. Il est ici, il dans notre pays », lance Micheál Martin. Au pupitre vendredi soir, le Premier ministre irlandais annonce un couvre-feu à partir de 20 heures dans les pubs, les bars et les restaurants.

Au Danemark, ce sont les cinémas, les théâtres et les salles de concert qui vont fermer ce dimanche matin. « Ces dernières 24 heures, plus de 11 000 Danois ont été diagnostiqués positifs au coronavirus. C'est le niveau le plus élevé depuis le début de l'épidémie. Plus de 500 personnes sont hospitalisées. Les dernières données montrent que le nouveau variant, Omicron, représente un cas sur cinq de tous les cas d'infection », a détaille la Première ministre, Mette Frederiksen.

Le Royaume-Uni fait lui aussi face à un record de contaminations pour le troisième jour de suite et a décidé de limiter l’accès à son territoire. Impossible par exemple pour les Français, qu’ils soient vaccinés ou non, d’entrer dans le pays sans motif impérieux à partir de ce samedi minuit.

La France mise sur le passe vaccinal

En France, le gouvernement veut augmenter la pression sur les Français non-vaccinés contre le Covid-19. Pour entrer dans les lieux soumis au passe sanitaire, un test négatif ne suffira plus dans les prochaines semaines : il faudra forcément avoir été vacciné et avoir reçu une dose de rappel.

L’Allemagne dresse de son côté une liste de zones « à haut risque » sur laquelle figurent la France et le Danemark. Les voyageurs non vaccinés en provenance de ces pays devront respecter une quarantaine à leur arrivée.

Ces restrictions touchent aussi les compétitions sportives. Il n’y aura ce week-end pas de matchs de coupe d’Europe de rugby entre les clubs français et britanniques.

