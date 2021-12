Covid-19: la Grèce impose un test négatif aux visiteurs même vaccinés

Des touristes arrivant à l'aéroport international d'Héraklion Nikos-Kazatzakis, sur l'île de Crète en Grèce, le 1er juillet 2020. AP - Harry Nakos

Texte par : RFI Suivre 2 mn

À partir de ce dimanche 19 décembre, un test négatif de détection du Covid-19 devient obligatoire pour tous les voyageurs – vaccinés ou non – entrant en Grèce. Une nouvelle contrainte qui s’applique à tous les visiteurs de plus de 5 ans et qui s'ajoute à une batterie de mesures déjà en place, comme le démarrage, cette semaine, d’une campagne de vaccination des enfants de 5 à 11 ans. L’objectif est de contenir la vague actuelle qui fait, depuis un mois, jusqu’à une centaine de décès par jour et de limiter, en parallèle, la diffusion du variant Omicron qui se répand en Europe.