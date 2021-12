En Pologne, les députés approuvent un amendement controversé sur la presse

Les députés polonais ont approuvé de manière inattendue l’amendement du projet de loi sur les médias. Un texte controversé, car cet amendement du parti conservateur Droit et justice veut empêcher les entreprises étrangères - hors espace économique européen - de pouvoir être l’actionnaire majoritaire des médias polonais. Ses détracteurs dénoncent une manœuvre politique.

Avec notre correspondante à Varsovie, Sarah Bakaloglou

En Pologne, le vote vendredi 17 décembre de la loi sur les médias a surpris tout le monde : les députés ont été prévenus une vingtaine de minutes en avance, et aucune discussion sur le fond du texte n'a eu lieu, et ce, alors que le Sénat s’y était opposé cet été.

D’après les opposants à l’amendement, ce dernier aurait pour objectif de réduire au silence le réseau influent de chaînes de télévision privé TVN, détenu par le groupe américain Discovery et dont le contenu est jugé bien trop hostile par la majorité au pouvoir. Sur TVN24, une des chaînes d’information les plus influentes du pays et directement concernée par ce texte, une édition spéciale a été lancée à l’annonce du passage de la loi.

Une manœuvre politique ?

Très rapidement, dans un communiqué, le groupe Discovery dénonce « une attaque sans précédent contre les médias libres » visant « le plus grand et le plus important allié polonais, car les États-Unis sont la base de la sécurité polonaise et représentant une grande partie de son économie ». De son côté, l'opposition dénonce une manœuvre du gouvernement pour détourner l’attention d’autres polémiques, notamment l’annonce ce vendredi de l’augmentation des prix du gaz et de l’électricité l’année prochaine…

En tout cas, depuis l’arrivée au pouvoir du parti Droit et justice, la Pologne ne cesse de dégringoler dans le classement mondial de la liberté de la presse année après année. Le gouvernement souhaitant « repoloniser les médias » c'est-à-dire écarter les actionnaires étrangers qui, selon lui, insuffle une ligne éditoriale biaisée. Les regards sont désormais tournés vers le président Andrzej Duda, car c’est à lui de signer ou non la nouvelle loi sur les médias.

Le leader de l'opposition Donald Tusk a appelé à manifester ce dimanche, tandis que le chargé d’affaires de l’ambassade américaine à Varsovie a déclaré que le pays était extrêmement déçu et dit espérer que le président Duda décidera de protéger la liberté d’expression et les relations économiques.

