Pêche post-Brexit: la France demande à l'UE d'accentuer la pression sur le Royaume-Uni

Nouvelle étape de l'épineux dossier des licences de pêche post-Brexit, Paris va demander à la Commission européenne d'engager une procédure de contentieux avec le Royaume-Uni. L'annonce a été faite ce vendredi après une rencontre à l'Élysée entre Emmanuel Macron et les représentants des pêcheurs français.

Publicité Lire la suite

Il ne manque plus que 73 licences. La majorité des demandes des pêcheurs français a été acceptée par le Royaume-Uni. Mais pas question de s'arrêter là pour Gérard Romiti, président du Comité national des pêches. Selon lui, les Anglais n'ont pas à dicter leur loi dans la Manche.

« Reprendre la main »

« Je pense que c’est un bon Père Noël pour nous, lance-t-il, ravi de cette demande de contentieux. Cela va permettre, déjà de reprendre la main et les gens qui sont sur le carreau alors qu’ils y ont droit, parce que comment voulez-vous expliquer à quelqu’un, quand vous sortez de Dunkerque ou de Boulogne, et que vous faites 20 minutes, une heure de bateau et que vous êtes chez les Anglais, que votre père travaille chez les Anglais. Vous dites aujourd’hui, "monsieur on ne vous connait pas, qui vous êtes" ? Non, on ne peut pas laisser ne serait-ce qu’une famille sur le carreau ».

Régler au plus vite ce conflit

Cet énième coup de pression du gouvernement français permettra de réunir le Conseil de partenariat, une instance politique prévue par l'accord de Brexit quand il y a un problème.

La France qui prendra prochainement la présidence de l'Union européenne entend régler au plus vite un conflit entamé le 1er janvier dernier lorsque le Brexit est devenu effectif. Un anniversaire que ne fêtera pas Gérard Romiti.

►À lire aussi : Pêche post-Brexit: menacé par Paris, Londres accorde 23 licences supplémentaires

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne