Transport ferroviaire: Trenitalia arrive sur les lignes françaises

La compagnie publique italienne Trenitalia arrive sur le réseau français à partir de ce samedi 18 décembre, c'est la conséquence de la fin du monopole du transport intérieur de la SNCF. Ses trains à grande vitesse vont circuler entre Paris et Lyon, ligne jusqu'à présent assurée par les TGV de la société nationale française. Et dans l'est du pays aussi, le train s'ouvre à la concurrence.

Trenitalia est le premier opérateur ferroviaire à concurrencer la SNCF sur son marché des TGV en France. Son train Frecciarossa, la « Flèche rouge », va relier, avec deux aller-retours quotidiens, Paris à Milan en passant par Lyon et Turin. Trenitalia va donc circuler deux fois par jour sur l'axe Paris - Lyon, le plus rentable de la SNCF, qui conserve cependant ses vingt-quatre départs quotidiens.

Prix d'appel

La compagnie italienne annonce des tarifs attractifs à partir de 23 euros en « confort standard » qui correspond à la seconde classe, c'est plus qu'un billet à 16 euros sur les Ouigo et de 29 euros en « business confort » l'équivalent de la première classe, pour un Paris - Milan. Mais ces tarifs annoncés sont des prix d'appel, car, tout comme la SNCF, Trenitalia fait évoluer ses prix en fonction du remplissage de ses trains. Seuls les dix - très larges - fauteuils en cuir inclinables de la Classe Exécutive sont vendus au tarif unique de 139 euros pour un Paris - Lyon et de 165 euros pour un Paris - Milan.

Ouverture à la concurrence dans l'Est aussi

Et ce n'est que le début : la région française Grand Est va libérer - d'ici trois ans - des centaines de kilomètres de lignes transfrontalières avec l'Allemagne. Lors de sa séance plénière en visioconférence, le Conseil régional a ainsi voté l'engagement de la procédure pour l'exploitation de sept liaisons représentant un total de 525 kilomètres au départ de Metz, Strasbourg et Mulhouse en direction des villes allemandes frontalières de Trèves, Sarrebruck, Neustadt, Karlsruhe, Offenbourg et Müllheim, des cités situées dans les États régionaux de Rhénanie-Palatinat, de Sarre et du Bade-Wurtemberg.

Le Conseil régional prévoit de commencer l'exploitation le 8 décembre 2024, après l'avis d'appel à concurrence qu'il publiera à la fin de ce mois, en commun avec les trois Länder allemands, en vue de désigner les lauréats mi-2023. D'une durée de quinze ans, le marché est divisé en deux lots, l'un au départ de Metz, en Lorraine, et l'autre, de l'Alsace.

