L'architecte Richard Rogers, un des concepteurs du centre Pompidou, est mort

Vous ne connaissez peut-être pas son nom, mais si, un jour, vous avez visité Paris, vu avez certainement vu un de ses monuments les plus célèbres. L’architecte Richard Rogers est mort, à l’âge de 88 ans. Il était l’un des concepteurs du centre Pompidou, qui héberge le musée d’Art moderne dans le quartier de Beaubourg. Ses immenses tuyaux de couleurs vives avaient fait couler beaucoup d'encre. L'homme avait reçu, pour son oeuvre, le prix Pritzker en 2007, l'équivalent du prix Nobel pour l’architecture.

C’est la montée du fascisme qui pousse la famille de Richard Rogers, né le 23 juillet 1933 à Florence d'un père médecin et d'une mère ancienne élève du romancier et poète irlandais James Joyce, à quitter l’Italie pour s’installer à Londres en 1938. Les études ne sont pas le point fort du jeune garçon, mais il parvient quand même à intégrer l’école d’architecture de Londres, malgré un échec aux examens d’entrée. Il achève son diplôme d'architecte à Yale, aux Etats-Unis, en 1962. Il y rencontre Norman Foster. À leur retour en Angleterre en 1964, ils fondent avec leurs épouses la « Team 4 », un cabinet reconnu pour ses conceptions architecturales inspirées de la technologie.

Constructions en forme de tubes

Ensemble, ils réalisent de premières constructions en forme de tubes, avec des couleurs vives et de grandes baies vitrées : le style « high tech » est né. En 1971, c’est la consécration : Richard Rogers, associé à Renzo Piano et Peter Rice remportent le concours du centre Pompidou, le musée national d’Art moderne, à Paris. Énorme scandale ! Le trio a renvoyé vers l’extérieur la tuyauterie et les infrastructures techniques : conduits d’aération multicolores et escalators en forme de chenille apparaissent sur la façade avant ! Et cela au beau milieu de l'un des plus anciens quartier de Paris.

Un des architectes les plus réputés au monde

Devenu l'un des architectes les plus réputés au monde, Richard Rogers a accumulé quelque 400 commandes caractérisées par des structures légères, l'omniprésence d'éléments préfabriqués et l'expérimentation de matériaux de pointe. Avant la rénovation du quartier de Montparnasse à Paris, il a dessiné la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg, des bureaux à Berlin sur la Potsdamer Platz, un terminal de l'aéroport international de Barajas à Madrid, le « Three World Trade Center » à New York et le « Dôme du millénaire » à Londres, curiosité des festivités de l'an 2000 qui lui valut les foudres du Prince Charles. Anobli, Lord Rogers of Riverside siège à partir de 1996 à la chambre des Lords dans les rangs des travaillistes.

