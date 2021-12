Russie: chauffeur de taxi et espion, Poutine raconte sa fin de l'URSS dans un film

La chute de l'URSS, mais surtout les années difficiles qui ont suivi : c'est le thème du film-documentaire Russie, histoire récente, diffusé le 12 décembre sur une télévision étatique russe. Le président Vladimir Poutine y pose en homme ordinaire, lui aussi victime de ces années-là. Et tant pis si ce récit paraît peu vraisemblable.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Moscou, Anissa El Jabri

« Au début des années 1990, vous veniez de rentrer d’Allemagne. Comment avez-vous fait pour surmonter cette période difficile ? » Une question compatissante et attentive du présentateur pour Vladimir Poutine dans le film Russie, histoire récente.

L'ex-espion de retour d'Allemagne de l'Est, devenu depuis président de la Fédération de Russie, répond en toute modestie : « Mais j'ai fait comme tout le monde ! Je vivais comme tout le monde, et parfois, j’ai dû gagner de l'argent supplémentaire en plus avec ma voiture en tant que chauffeur privé. C’est désagréable d'en parler pour être honnête, mais malheureusement, c'était le cas. »

« L'effondrement de la Russie historique sous le nom d'Union soviétique »

Le propos laisse beaucoup de personnes sceptiques en Russie, où l'on se rappelle notamment qu'en mai 1990, Vladimir Poutine était déjà conseiller du maire de Saint-Pétersbourg, Anatoli Sobtchak, considéré comme son mentor. Mais pour le président russe, qui pose à l'homme ordinaire, l’essentiel du message, dans ce film comme ailleurs, est géopolitique.

« Après tout, qu'est-ce que l'effondrement de l'Union soviétique ? interroge Vladimir Poutine. C'est l'effondrement de la Russie historique sous le nom d'Union soviétique. Nous avons perdu 30 à 40% du territoire, de nos capacités de production, de la population. »

La Russie d'aujourd’hui, héritière de l'Union soviétique : l'élément de langage essentiel pour les ambitions territoriales de Vladimir Poutine.

► À lire aussi: Sabine Dullin: «Poutine est guidé par le passé impérial»

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne