Tensions Russie-Ukraine: à Kiev, certains se préparent déjà en cas de guerre

Moscou a placé la barre très haut dans les discussions avec l'Occident. Dans l'hypothèse où les pourparlers termineraient dans une impasse, nombre d'Ukrainiens se demandent s'il ne restera pas au Kremlin que le langage militaire, sept ans après le début de la guerre du Donbass.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Kiev, Stéphane Siohan

Ce week-end, l'arbre de Noël a été installé sur le parvis de la cathédrale Sainte-Sophie de Kiev en Ukraine. Sur les marchés du centre, les échoppes de vin chaud ne désemplissent pas. À première vue, tout semble calme et habituel.

Mais dès que les habitants plongent le nez dans leurs smartphones, ils sont bombardés d'informations inquiétantes sur le fait que la Russie durcit encore sa présence militaire aux frontières. Et même s'ils rechignent à en parler ouvertement, certains Kiéviens, comme Janna Maksymenko-Dovhysh, journaliste et réalisatrice, ont décidé d'anticiper un scénario catastrophe.

Impossible de « dessiner des plans pour l'avenir »

« Aujourd'hui, c'était la Saint-Nicolas, explique Janna Maksymenko-Dovhysh. Mes beaux-parents sont venus la fêter avec les enfants. L'ambiance festive s'est vite estompée. On a commencé à discuter de ce qu'on allait faire si la guerre commençait. On a décidé de faire des réserves de nourriture, d'essence et de produits de survie. Nous avons une datcha en dehors de Kiev, et en cas de besoin, on ira se réfugier là-bas. Parce qu'en ville, on vit tout près de la gare de Kiev et ça pourrait être un endroit dangereux. D'un côté, c'est pas la première fois qu'on fait ça, on en rigole un peu. Mais on comprend qu'on a la responsabilité de la famille et des enfants. Et ça, c'est déjà plus dur. »

Cela ne veut pas dire que la guerre est forcément pour demain, mais beaucoup d'Ukrainiens intègrent déjà cette éventualité, dans un avenir plus ou moins proche. Vendredi 17 décembre, un sondage a révélé que 50% des personnes interrogées se disaient prêtes à résister d'une manière ou d'une autre en cas d'invasion russe. Comme le dit Janna, « contrairement à 2014, nous sommes plus forts, nous ne paniquons plus, mais nous ne sommes désormais plus capables de dessiner des plans pour l'avenir ».

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne