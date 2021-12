Covid-19 en Allemagne: l'instauration du passe sanitaire au travail sans effet sur la vaccination

Contrôle du passe sanitaire sur la place Gendarmenmarkt où se tient le marché de Noël, à Berlin, le 28 novembre 2021. AP - Carsten Koall

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Depuis le 24 novembre, les Allemands non vaccinées ne pouvant télétravailler sont tenues de présenter chaque matin un test antigénique négatif pour se rendre au travail et pour utiliser le bus, le métro et le train. La pression se resserre, alors que seuls 70,28% de la population a reçu un schéma vaccinal complet. La mesure, largement attendue par l’opinion, a eu peu d’effets sur le taux de vaccination.