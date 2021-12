Migrants naufragés dans la Manche: une ONG porte plainte contre Paris et Londres

L'association d'aide aux exilés Utopia 56 a annoncé ce lundi 20 décembre avoir porté plainte vendredi 17 décembre contre le préfet maritime de la Manche, mais également contre deux responsables des secours français et britanniques, après le naufrage qui a coûté la vie à 27 migrants, le 24 novembre.

Une plainte pour « homicide involontaire » et « omission de porter secours », révélée par Le Monde et que l'AFP a pu consulter, a été déposée vendredi auprès de la procureure de Paris. Elle vise le préfet maritime Philippe Dutrieux, le directeur du Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (Cross) Gris-Nez, Marc Bonnafous, et la directrice des secours maritimes anglais (Her Majesty's Coastguards), Claire Hughes.

« Selon les témoignages des deux personnes rescapées (un Kurde irakien et un Soudanais), de proches de personnes décédées et de personnes ayant réussi la traversée le même jour, "des appels de détresse auraient été portés aux services de secours français et anglais" avant la découverte des corps par un bateau de pêche », a expliqué dans un communiqué Utopia 56. « Aucun secours ne leur aurait été immédiatement apporté », dénonce l'association.

Les corps de 27 migrants – 8 hommes, 7 femmes, un adolescent de 16 ans et une enfant de 7 ans, en majorité des Kurdes irakiens – avaient été repêchés le 24 novembre dans la Manche. Utopia 56 déplore que l'enquête ouverte en France paraisse « se concentrer essentiellement sur le rôle des passeurs », tandis que le Royaume-Uni semble n'avoir lancé aucune investigation.

Suite au naufrage d’une embarcation le 24 novembre 2021 au large de Calais ayant causé la mort d’au moins 27 personnes, Utopia 56 dépose plainte pour homicide involontaire et omission de porter secours ⤵️ pic.twitter.com/PgRTsqHxl2 — Utopia 56 (@Utopia_56) December 20, 2021

« On doit cette vérité aux victimes et surtout à leurs proches »

« Cette plainte vise à faire la lumière sur la vérité sur ce qui s'est déroulé réellement la nuit du 24 novembre. Parce qu'on doit cette vérité et cette transparence aux victimes et surtout à leurs proches maintenant », confie ce lundi Charlotte Kwantes, porte-parole d’Utopia 56, jointe par Agnès Rougier, du service France de RFI. Mi-décembre, la préfecture maritime de la Manche avait exclu qu'un appel des migrants n'ait pas été traité par les secours en mer.

« Dans un second temps, ce dépôt de plainte voudrait se greffer à celle déjà déposée auprès de l'Unalco, poursuit Charlotte Kwantes. Cette juridiction est déjà saisie d'une enquête pour déterminer la responsabilité des autres passeurs. Note dépôt de plainte voudrait se greffer à celle-ci pour que l'enquête élargisse le prisme de recherche des responsables. Dans la plainte, beaucoup d'éléments et témoignages mettent en avant le fait que dès qu'il y a eu un appel aux services de secours français et anglais, ceux-là se sont clairement renvoyés la balle. Et il n'y a pas eu d'intervention. »

Contactée par l'AFP, la préfecture maritime de la Manche s'est refusée à tout nouveau commentaire. Les investigations, confiées vendredi à des juges d'instruction parisiens, « établiront les faits », a affirmé une porte-parole. Cette dernière souligne qu'« en parallèle, la chaîne de sauvetage continue de faire face à plusieurs tentatives de traversées, avec notamment ce week-end, 24 personnes récupérées in extremis dans l'eau ».

De janvier au 25 novembre 2021, la préfecture maritime a comptabilisé 1 281 événements liés à des traversées maritimes vers le Royaume-Uni, impliquant 33 083 personnes. Les autorités françaises ont secouru 8 284 naufragés.

