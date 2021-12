Bulgarie: une explosion du marché des hautes technologies et de la connexion mobile

Il y a dix ans, la Bulgarie comptait parmi les pays avec les connexions internet les plus rapides. Aujourd'hui, elle est à la 53e place. Et pourtant, internet n'a pas ralenti dans le pays. Bien au contraire : l'économie bulgare connaît un essor informatique.

De notre correspondant à Sofia,

La vitesse de connexion en soi n'a pas ralenti en Bulgarie, au contraire. Ce sont plutôt les abonnements qui ont arrêté d'évoluer ces dernières quelques années, parce que la demande n'est plus au rendez-vous. La moyenne nationale est de près de 90 mégabits par seconde, ce qui semble tout à fait satisfaire la plupart des clients. L'innovation dans le secteur est aussi au point mort, après plusieurs vagues de consolidation de l'offre.

Ce qui veut dire en gros que les gros fournisseurs d'accès, comme les opérateurs mobile, ont racheté leurs concurrents plus petits. Ils ont ainsi acquis de nouveaux utilisateurs et stimulé leur croissance. Et les chiffres le montrent bien : il y avait 2000 fournisseurs d'accès il y a 20 ans, il n'y en a plus que 650 aujourd'hui. Les petits fournisseurs locaux se font de plus en plus rares dans les grandes villes et surtout à Sofia, où habite un quart de la population bulgare. Les grands fournisseurs d'aujourd'hui sont deux opérateurs mobiles qui se partagent entre eux 60% du marché des connexions fixe.

Les connexions mobiles sont une autre raison de la stagnation de la vitesse de connexion fixe. Avec l'avènement du smartphone, il y a un peu plus d'une décennie, les particuliers ont cessé de s'intéresser à leur connexion fixe. Les réseaux mobiles bulgares sont parmi les plus rapides au monde, et c'est ce qui semble surtout intéresser les clients et les opérateurs. Et le niveau d'investissement le montre bien : 500 millions d'euros ont été investis dans les connexions internet en 2020, dont 150 étaient destinés aux infrastructures à domicile.

Et en parallèle à ce marché internet chamboulé, il y a l'explosion du secteur des hautes technologies. En 2020, donc en pleine pandémie, la croissance du secteur était de 10%. Et hors pandémie de Covid-19, elle atteint souvent des sommets de l'ordre de 15%. 3 500 emplois ont également été créés dans les hautes technologies, ce qui est pourtant bien loin de remplir tous les postes vacants. La pénurie de main-d'œuvre est effectivement très forte dans les sociétés informatiques.

Eléna Marinova, PDG d'une des grandes entreprises bulgares, me disait même lors d'une interview qu'il y avait un besoin urgent de 10 000 à 20 000 personnes dans le secteur. Les salaires y sont parmi les plus élevés du pays. La rémunération moyenne s'élève à plus de 2 000 euros mensuels, mais elle peut atteindre le double, voire plus. À titre de comparaison, le salaire moyen au niveau national est de 750 euros à peine. Ces entreprises développent surtout des logiciels destinés à l'exportation, et d'après les experts, elles sont loin d'avoir libéré tout leur potentiel économique. Les hautes technologies représentent environ 4% du PIB actuellement.

